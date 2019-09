Spaccio N dèrre a la lanze. I Carabinieri del gruppo Radiomobile di Bari hanno arrestato un migrante sorpreso al Molo San Nicola mentre cedeva una bustina di marijuana a un 20enne.

In seguito alla perquisizione personale, il pusher è stato trovato in possesso di ulteriori 40 grammi di droga contenuti in una bustina. Per l’uomo, dopo il rito per direttissima, si sono aperte le porte del carcere.