Scippa una borsa in via Crisanzio ma viene inseguito da un Carabiniere in borghese. L’uomo è stato bloccato dal militare che ha assistito alla scena in piazza Cesare Battisti, di fronte alla facoltà di Giurisprudenza. Sul posto è intervenuta una pattuglia di Polizia che ha arrestato il ladro.

