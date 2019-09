Sicurezza, orario di lavoro, piano industriale e informativa sull’andamento occupazionale. Sono questi i 4 punti che hanno portato allo sciopero del personale Amtab il 13 settembre.

I sindacati hanno autorizzato l’astensione dal lavoro da parte del personale di esercizio TPL (conducenti, operatori di esercizio, verificatori titoli di viaggio, addetti esercizio) dalle ore 00:00 alle ore 05:30; dalle ore 08:30 alle ore 12:30; dalle ore 15:30 alle ore 24:00. Mentre per il personale impianti fissi (uffici, officine, depositi, autorimesse e sosta) le ultime 4 ore della prestazione lavorativa giornaliera.

“Lo sciopero obbligato per un dialogo mancato. Non è solo una rima, ma è la realtà che si vive in azienda – afferma il Segretario Provinciale Fast Confsal Bari Giuseppe Cautilli – in più occasioni è stata scelta la strada del dialogo nei modi d’uso, come normalmente avviene tra la Dirigenza e propri dipendenti. Purtroppo, il clima di apertura e dialogo con i propri dipendenti non regna in Amtab Spa, anzi spesso è alimentato da frequenti contestazioni disciplinari e atti intimidatori nei confronti dei rappresentanti sindacali o vertenze legali per dar luogo a relazioni industriali”.