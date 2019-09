Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente, avvenuto questa mattina sulla ss16, all’altezza dello svincolo per Triggiano-San Giorgio. Forse una distrazione, ma le cause sono ancora tutte in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, le auto si sono tamponate.

Le notizie che giungono dal posto sembrano essere rassicuranti circa le condizioni delle persone a bordo; lo stesso non si può dire per quanto riguarda la circolazione stradale, che ne ha immediatamente risentito, con la inevitabile formazione di una lunga coda verso il Capoluogo.

1 di 4