Pulizie generali questa mattina in via Monte Grappa, a Ceglie del Campo, dove ieri una chiamata al 118 ha permesso di scoprire due anziani fratelli in condizioni igienico-sanitarie preoccupanti. In casa erano state trovare scarpe piene di feci, impronte ovunque, materassi lerci e resti di cibo. Una donna, la stessa che si occupa di loro e a quanto pare gestirebbe le pensioni dei due, si è presentata nell’abitazione.

Uno dei due anziani era caduto ed è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dopo quattro giorni per una sospetta frattura del femore. Stamattina, dopo la nostra denuncia, la donna è corsa in via Monte Grappa a ripulire l’abitazione. Non si sa ancora con esattezza a che titolo la signora si occupi dei due fratelli.

“Ieri – racconta Gino, un vicino di casa preoccupato – fino alle 16 del pomeriggio nessuno era venuto a portare da mangiare ai due fratelli. Gli abbiamo dato un panino. Non è la prima volta che mia moglie si provvede a portargli il pasto. La situazione è insostenibile”. In queste ore è previsto un sopralluogo del Pronto intervento sociale. Siamo certi sarà presa la soluzione migliore per il bene dei due anziani fratelli.