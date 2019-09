La pioggia di critiche sulla bacheca di Antonio Decaro ha reso evidente una situazione impietosa: il maltempo di ieri, sebbene abbondantemente annunciato, ha messo in mostra come le strutture baresi siano state colte del tutto impreparate a reggere le avverse condizioni meteorologiche neanche troppo estreme, a volerla dire tutta fino in fondo. Per gli increduli, basta vedere il video girato all’interno della Romanazzi e quello girato al “lido Caracciolo”.

Proprio la Romanazzi, dopo quanto accaduto ieri, resterà chiusa due giorni per lavori urgenti. Con una nota, il dirigente scolastico ha fatto sapere ad alunni e genitori che le porte della struttura resteranno sbarrate oggi, 20 settembre, e domani. Oggetto della manutenzione straordinaria, tra le altre cose, sicuramente i pluviali. Lunedì 23 la scuola riprenderà il normale funzionamento.