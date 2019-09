Continuano i controlli per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Ieri sera i Carabinieri hanno denunciato a piede libero un 39enne, disoccupato e senza fissa dimora, e un 46enne residente a Bitonto. Entrambi hanno violato le prescrizioni imposte dal Daspo urbano emesso dalla Questura di Bari.

I due parcheggiatori sono stati sorpresi uno nei pressi del Cimitero Monumentale e l’altro in via Trieste.

Altri tre invece, due di 40 anni e un 68enne, hanno ricevuto delle sanzioni per un totale di 2.313 euro in quanto sorpresi ad esercitare l’illecita attività in piazzale Cristoforo Colombo e in piazza Federico II di Svevia.