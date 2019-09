Tragedia sfiorata in via Fiore. Una bimba di 5 anni, sfuggita dalla mano di uno dei genitori, ha attraversato la strada nel quartiere Carrassi ed è stata investita da una macchina che non è riuscita a frenare in tempo.

La piccola è stata trasportata in ospedale per accertamenti e sembra che non abbia riportato ferite gravi. In seguito all’incidente è nata una lite tra i genitori della bambina e la donna che era alla guida della macchina.