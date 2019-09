Il maltempo che si è abbattuto su Bari, tra i numerosi disagi che sta provocando in città, non ha risparmiato nemmeno gli alunni, tornati in classe da appena tre giorni. Mentre sulla bacheca di Antonio Decaro piovono lamentele e segnalazioni, come per esempio quelle legate alla scuola Romanazzi, alla Caracciolo di Japigia non va meglio.

Nel video, girato all’interno della 5B, si vede acqua infiltrarsi copiosamente dagli infissi, fino ad accumularsi sul pavimento. La cosa ha scatenato la creatività dei ragazzi, che hanno già ribattezzato l’istituto come Lido Caracciolo. L’auspicio è che nessuno porti sabbia, paletta e secchiello.

