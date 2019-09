La mattinata difficile per gli automobilisti in transito nella cintura di Bari continua a riservare inconvenienti. Non bastasse l’incidente che ha mandato il traffico in tilt sia sulla ss16 che sulla ss100, proprio su quest’ultima statale si è verificato un altro sinistro.

Coinvolti in questo caso una macchina e un mezzo pesate; l’auto, secondo una prima ricostruzione da avrebbe cambiato corsia prima di avere spazio libero a sufficienza, ed è stata colpita sulla fiancata dal tir. Inevitabili le conseguenze alla circolazione, già pesantemente compromessa.