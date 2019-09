Tutto sommato si può dire che sia andata bene, anche se lo spavento per il botto è stato tanto. Cinque auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento sulla ss16 in direzione sud, nei pressi dello svincolo per Poggiofranco verso le 18 di oggi.

Nell’incidente per fortuna non ci sono stati feriti, ma la circolazione stradale ne ha inevitabilmente risentito. Il traffico si è immediatamente bloccato, con la formazione di una lunga coda. La situazione sta lentamente ritornando alla normalità.

1 di 2