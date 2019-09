È stato trasportato in codice rosso una delle tre persone rimaste ferite nell’incidente avvenuto sul lungomare, all’altezza del comando dei Carabinieri. I tre viaggiavano in sella a due moto. Nello schianto è rimasto coinvolto anche un furgone. Sul posto la Polizia Locale, che sta procedendo ai rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Il lungomare è stato chiuso al traffico per facilitare le operazioni.

1 di 17