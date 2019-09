Il ritorno dell’eroina in città non è più uno supposizione, ma un dato di fatto. In alcune strade di Bari, non soltanto quelle meno frequentate, spesso accade che ci si imbatte in una siringa insanguinata, come è capitato a una barese nelle vicinanze del Porto. Non stiamo parlando di una zona isolata, ma di un parcheggio in pieno centro e spesso usato dalle Forze dell’Ordine per i posti di controllo.

Gli avvistamenti sono sempre più frequenti. Dalla spiaggia di Pane e Pomodoro fino a via Nicolai a due passi dall’entrata del Mercato Coperto. Per non parlare di via Oberdan, il luogo preferito dai tossici dove, presi dagli effetti dell’eroina, le siringhe diventano delle freccette.