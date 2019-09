Un cittadino georgiano di 30 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il furto di un telefono cellulare. L’uomo, ieri pomeriggio intorno alle 19, è entrato in un parrucchiere in via Principe Amedeo e ha sottratto il telefono di uno dei dipendenti. Una volta compiuto il furto, il georgiano ha tentato la fuga. Una pattuglia della Polizia Locale, vista le scena, ha incominciato l’inseguimento dell’uomo verso via Sparano.

Gli agenti, una volta fermato, hanno constato che il 30enne avesse il permesso di soggiorno scaduto. L’uomo è stato sottoposto a fermo e denunciato all’autorità giudiziaria. Il cellulare è stato quindi riconsegnato al legittimo proprietario.