Momenti di grande tensione ieri pomeriggio alla Fiera del Levante. Verso le 14, infatti, un borsello nero dimenticato tra i viali ha fatto scattare l’allarme bomba. Un visitatore della Campionaria lo ha notato vicino al padiglione del Consiglio regionale della Puglia, e ha chiamato le Forze dell’Ordine.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli artificieri della Polizia, che hanno fatto allontanare tutti per mettere l’area in sicurezza e far brillare l’oggetto. Al termine delle operazioni si è scoperto che il borsello non conteneva esplosivo, ma era stato semplicemente dimenticato.