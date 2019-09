Incidente stradale questa mattina sulla ss16, in direzione nord, poco prima dell’uscita 12. Quattro le auto rimaste coinvolte, di cui due in maniera più importante, una Fiat Multipla prima serie e una Opel Corsa, che nell’impatto è finta con le ruote per aria, la dinamica dell’accaduto è ancora tutta da accertare. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale e alla Polizia Locale, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118; nell’impatto due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in codice giallo.

Il traffico è immediatamente andato in tilt, si sono formate lunghe code anche in senso opposto per i soliti curiosi. L’incidente ha avuto conseguenze anche sulla statale 100, con i molti pendolari che, diretti verso il Capoluogo, sono rimasti bloccati nel tentativo di immettersi sulla tangenziale.

1 di 4