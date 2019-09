Traffico a rilento da Mola in direzione Bari, sulla strada statale 16. Il proggressivo peggiorare delle condizioni meteo ha fatto scappare la gente dal mare.

In alcuni tratti, in direzione di Torre a Mare, la circolazione procede addirittura a passo d’uomo. Per questo si raccomanda la massima pazienza e attenzione. Per il momento non vengono segnalati incidenti.