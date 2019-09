Solo il caso ha evitato che succedesse una tragedia. Alle prime luci di ieri mattina, in corso Benedetto Croce, un grosso ramo dell’albero situato esattamente davanti alla chiesa Russa, si è spezzato all’improvviso, precipitando al suolo. In quel momento, per fortuna, non passava nessuno. Fosse successo qualche ora più tardi, staremmo scrivendo una ben più drammatica notizia.

Qualcuno tra i pochi passanti ha chiamato la Polizia Locale e Vigili del Fuoco, per transennare la zona e per mettere in sicurezza l’area, oltre che rimuovere il pesantissimo ramo. Stando a quanto ci dicono i testimoni, a distanza di un’ora non si era ancora visto nessuno. Ieri, non dimentichiamolo, c’è stata la cerimonia di inaugurazione della 83esima Fiera del Levante, con tutto ciò che ne consegue.

Resta il fatto che, secondo chi vive da quelle parti, quanto successo ieri non possa essere derubricato a semplice fatalità. A quanto pare, infatti, sugli alberi non vengono eseguiti interventi da almeno due anni.

1 di 10