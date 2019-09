Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. L’incidente è accaduto pochi minuti fa sulla provinciale che collega Capurso a Triggiano. Le cause per cui il conducente della Ford Fiesta ha perso il controllo della macchina sono ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale che sta provvedendo alla rimozione del mezzo e far defluire il traffico, bloccato in entrambe le direzioni.

