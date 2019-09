Ancora una nuova morte sul posto di lavoro. Questa mattina, verso mezzogiorno, un operaio è deceduto in un’azienda di calcestruzzi, nell’area industriale alla periferia di Altamura.

La vittima si chiamava Kreshnik Gockaj, 28 anni, di nazionalità albanese. L’uomo era impegnato in operazioni con la trivella quando ha perso la vita in un incidente le cui cause sono tutte in fase di accertamento. Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del fuoco, il personale del 118 e del servizio lavoro Spesal dell’Asl.