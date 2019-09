Due donne si sono miracolosamente salvate dopo essersi ribaltate con la macchina sulla provinciale che collega Santeramo ad Acquaviva. L’incidente è avvenuto sabato sera intorno alle 23. Erano dirette a una festa quando la ragazza al volante ha perso il controllo dell’auto, a causa della forte velocità. Il forte impatto ha sradicato un ulivo.

Le due sono state soccorse dalle ambulanze del 118 di Santeramo e Acquaviva e trasportate in codice rosso al Miulli, per fortuna non sono in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi del caso.

