Una Audi TT è andata distrutta e il suo conducente è rimasto feriro nel violentissimo impatto contro il guardrail.

L’incidente è avvenuto nella notte sulla strada statale 100, all’altezza di Triggiano, in direzione di Bari. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause dell’impatto, seppure potrebbe aver contribuito l’alta velocità del mezzo, come nell’incidente avvenuto sulla Cozze-Conversano in cui è andata distrutta una Porsche con due persone a bordo.

Al momento non è chiaro se nell’incidente siano coivolte altre persone. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.