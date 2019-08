Tragedia a Monopoli. Un ragazzo di 17 anni, che tra qualche giorno sarebbe diventato maggiorenne, a causa di un malore è stato trovato nel suo appartamento. Stando a quanto appreso da Link24, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che l’ha condotto presso l’ospedale san Giacomo di Monopoli.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Secondo alcuni testimoni, il ragazzo nei giorni precedenti avrebbe lamentato una fastidio all’orecchio e per questo si era recato in ospedale. Starà ai medici capire le cause del decesso.