Un 45enne barese, Francesco Carone, è morto a Lavello, nel potentino, durante un lancio col paracadute da un aereo. Il paracadute non si è aperto e Carone si è schiantato al suolo. Per lui non c’è stato scampo nonostante l’intervento dei sanitari.

L’aereo era decollato poco prima da una pista frequentata da paracadutisti sportivi. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. Francesco Carone si era imbarcato su un piccolo aereo insieme ad un gruppo di amici.

Il velivolo ha raggiunto i 1.500 metri e il gruppo si è preparato per i lanci. Secondo quanto è stato possibile apprendere, il paracadutista era dotato di un paracadute “vincolato” all’aereo, quindi legato al velivolo da un meccanismo che permette l’apertura del paracadute pochi secondi dopo il lancio.

Qualcosa pare non abbia funzionato e per Carone non c’è stato scampo. Sul paracadute, che è stato sequestrato, saranno eseguiti tutti gli accertamenti.