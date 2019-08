È Angelov Dimitar Nikolaev, cittadino bulgaro 31enne, residente in Umbria, incensurato, l’uomo arrestato dai poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Bari Sud. Mercoledì mattina, nell’ambito dei servizi di vigilanza sull’autostrada A/14, in agro del comune di Modugno, nei pressi dell’area di Servizio “Murge Nord”, una pattuglia della Polizia Stradale ha sottoposto a controllo un autocarro, condotto dal 31enne cittadino bulgaro, che percorreva l’autostrada in direzione nord, diretto presso la propria regione di residenza.

L’uomo, che viaggiava da solo, è apparso da subito nervoso ed insofferente. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo più accurato allertando anche i colleghi della Squadra di Polizia Giudiziaria e le Unità Cinofile della Polizia di Stato.

All’esame documentale e all’ispezione del veicolo, l’attenzione degli agenti si è concentrata su una struttura metallica, utilizzata per il trasporto di vetri o infissi, non chiaramente rilevabile dalla carta di circolazione ed assicurata con dei bulloni in modo maldestro al cassone del mezzo.

Smontata la struttura, i poliziotti hanno scoperto la presenza di un doppio fondo all’interno del quale erano occultati 50 involucri, imballati con pellicola in cellophane trasparente, contenenti 84 chili di marijuana. La sostanza stupefacente ed il veicolo sono stati sequestrati mentre l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Bari.

Dall’inizio dell’anno, in Puglia, gli agenti della Polizia Stradale hanno sequestrato oltre 150 chili di sostanze stupefacenti, trasportate a bordo di veicoli in transito su strade ed autostrade.

