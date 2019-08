Stava facendo il bagno a Metaponto con la figlia di sei anni, quando ha accusato un malore ed è annegata. Fatjona Kallmi, 26enne albanese e residente da sempre a Toritto con il marito e i suoi due figli, è deceduta ieri mattina.

Verso le 11 era in acqua davanti al lido La Chimera, quando forse per un malore si è trovata in difficoltà, il bagnino si è precipitato a soccorrerla e con lui un sottufficiale dei Carabinieri, in servizio a Roma e lì in vacanza. Suo posto sono arrivati anche gli operatori del 118, che hanno provato a rianimarla, ma è stato tutto inutile.

Paura anche per la figlia di sei anni; l’eliambulanza l’ha trasportata all’ospedale San Carlo di Potenza, stando alle prime valutazioni dei medici, non sembra essere in pericolo di vita anche se la prognosi resta riservata. Sul caso la procura di Matera ha aperto un’inchiesta.