Getta nel cassonetto di un residente la busta dell’immondizia, ma viene beccato grazie a una bolletta dell’Enel. L’uomo, cittadino di Gioia del Colle, non è la prima volta che si reca a Sammichele per buttare l’immondizia in uno dei cassonetti per la raccolta differenziata.

Dopo diverse segnalazioni da parte dei proprietari dei bidoni, è intervenuta la Polizia Locale, sotto il comando del commissario Domenico D’Arcangelo, che all’interno della busta ha rinvenuto una bolletta dell’Enel.

Grazie a questo errore l’agente è riuscito a risalire al lurido che è stato multato.

Per tutelare i proprietari dei cassonetti, che potrebbero incorrere in sanzioni nel caso non si rispettino le regole della raccolta differenziata, continueranno i controlli e saranno elevati altri verbali.

