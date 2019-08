Saranno i rilievi e le Forze dell’Ordine a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma l’ennesimo incidente di questa mattina ha davvero qualcosa di incredibile. Come se non bastassero le “solite” cause quali distrazione, cellulare, mancato rispetto della precedenza o dell’attraversamento pedonale, solo per fare qualche esempio, ci si mettono anche i benedetti cinghiali.

Una macchina che stamattina stava percorrendo la sp156, nei pressi dell’Aeroporto, infatti, se n’è trovato uno davanti all’improvviso. Il conducente deve così aver tentato di evitare l’impatto; sia quel che sia, la macchina si è ribaltata, finendo la propria corsa con le ruote per aria.

Sul posto sono arrivati gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118, il conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso del Policlinico, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.