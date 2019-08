La buona notizia è che al momento non si registrano incidenti, la cattiva notizia è che si procede quasi a passo d’uomo. Che questo sarebbe stato un week-end da bollino rosso, o addirittura nero, era cosa nota, purtroppo le previsioni ci hanno preso in pieno.

Mattinata difficile questa per chi si è messo in auto, diretto verso il mare per una giornata rilassante. Sulla ss16 in direzione sud si avanza molto lentamente, il traffico è semi paralizzato, ma dalla centrale operativa della Polizia Stradale fanno sapere che la circolazione è in miglioramento.

Le code si registrano già immettendosi sull’arteria da Bari, a Japigia per esempio, ma si tratta di una condizione diffusa tutto intorno al Capoluogo e ingenerale sulla costa nei tratti preferiti dagli amanti del mare. Calma e prudenza.