Vacanze rovinate per quattro turisti saliti a bordo di un taxi, che li avrebbe portati in Salento. Il taxi è stato tamponato sulla statale 16, all’altezza di San Giorgio, in direzione Sud. Diverse le auto coinvolte. La circolazione è rallentata. Sul posto i soccorritori del 118 e le Forze dell’Ordine per regolare il traffico ed effettuare i rilievi.

print