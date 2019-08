Arrestata una 30enne incensurata trovata in possesso di 51 dosi di marijuana. I militari della Stazione di San Nicola durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato la donna in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in 51 bustine, già pronte per la vendita al dettaglio.

La donna, arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su ordine della competente A.G., è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.

La droga sequestrata è stata inviata al L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Bari che effettuerà specifiche analisi al fine di stabilirne il principio attivo e il numero di dosi ricavabili.