Malviventi in azione nel quartiere Murat. Alcuni ladri questa notte hanno preso di mira un negozio di alimentari in via Nicolò dell’Arca 3/A. Dopo aver divelto la saracinesca, hanno fatto razzia della merce esposta sugli scaffali e hanno svuotato la cassa probabilmente contenente l’incasso della giornata. Il proprietario dell’attività commerciale, un bengalese in Italia da molti anni, ha denunciato l’accaduto.

