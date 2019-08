Siringhe abbandonate per strada. Siamo nella piazzetta tra via Dodaro e via Mastrandrea nel quartiere Picone. Gli oggetti, usati dai tossici per bucarsi, denota come la zona sia frequentata da qualcuno che della siringa ha fatto il suo stile di vita. Tutto quanto all’ombra di una Fiat Uno abbandonata da chissà quanto tempo, secondo le affermazioni dei residenti. Continuano ad arrivare segnalazioni da tutti i quartieri della città riguardo auto abbandonate o rubate lasciate a marcire per le strade di Bari e questo denota come non è pieno solo il quartiere Libertà.

1 di 5