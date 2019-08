Giuseppe Diana, l’anziano ciclista di 86 anni rimasto coinvolto ieri nell’incidente con un camion all’incrocio tra via Brigata Regina e via Napoli, non ha superato la notte. Ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Bari dopo essere stato soccorso dal 118, le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

L’autista del mezzo pesante, che si è subito fermato a prestare aiuto, è adesso indagato per omicidio stradale. Le indagini sono nelle mani della Polizia Locale, che deve ora ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, il camion è stato posto sotto sequestro.