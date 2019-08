Il conducente dello scooter rimasto coinvolto in un incidente intorno alle 13 è stato trasportato in codice rosso dall’equipaggio del 118 intervenuto in viale Tatarella. L’uomo è finito rovinosamente al suolo dopo che il suo scooter è andato a impattare contro un’auto, in direzione del ponte Adriatico. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, incaricata dei rilievi.

1 di 3