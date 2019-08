L’ondata di incidenti degli ultimi giorni, purtroppo anche mortali come nel caso della 17enne Giorgia Soriano, travolta mentre era in sella alla sua bici, ha spinto la Polizia Locale di Bari a correre ai ripari. Al netto dei lampeggianti accesi e del telelaser, contro l’uso smodato del cellulare alla guida, il Corpo sfodera le pattuglie in borghese.

In giro a bordo di moto e scooter anonimi hanno il compito di stanare quanti commettono infrazioni al volante. Tre in tutto le pattuglie, una di queste in auto., contro i trasgressori arriva dunque la famigerata tolleranza zero. La multa ammonta a 161euro, più la decurtazione di 5 punti dalla patente.