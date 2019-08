Incidente ieri sera, intorno alle 23, sul Lungomare Sud di Bari. Una coppia di ragazzi, lui 21enne e lei 20 anni, è rimasta gravemente ferita in seguito alla caduta dalla moto tra Torre Quetta e Pane e Pomodoro. Il giovane alla guida ha probabilmente perso il controllo della moto, ma le cause sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. I ragazzi sono stati trasportati al Pronto Soccorso di Bari e ricoverati in prognosi riservata.

print