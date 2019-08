Attimi di paura questo pomeriggio in via Ca,pione, a Bari, dove solo la fortuna ha evitato che si consumasse una tragedia. Un pezzo di marmo si è infatti staccato dall’angolo di un balcone al terzo piano di uno stabile ed è precipitato al suolo, schiantandosi.

Solo per puro caso non si è trovato a passare nessuno in quel frangente, diversamente staremmo forse qui a scrivere di ben altro. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere la zona in sicurezza.

