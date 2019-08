Rompe il tergicristallo e tira pugni e schiaffi al finestrino dell’autista. Due giorni fa in via Napoli un ragazzo si è infuriato con il conducente della linea 19 dell’Amtab per non averlo fatto salire fuori fermata.

L’autista avendo seguito il regolamento, l’ha aspettato alla fermata successiva, ma il giovane immigrato, in evidente stato confusionale (pare fosse ubriaco) si è messo davanti al bus impedendogli la partenza e bloccando il traffico su via Napoli. Prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, chiamate dall’autista, il ragazzo è andato via.

Non è la prima volta che qualcuno reagisce in questo modo nei confronti di autisti che rispettano il regolamento. Qualche tempo fa anche una signora di mezz’età in piazza Moro decise di non far ripartire il bus che le avevo negato la salita fuori fermata. Non è di certo una questione di colore della pelle. Il rispetto delle regole e il giusto comportamento non dovrebbero avere distinzione di età o nazionalità.