I Carabinieri della stazione di Bari Centro hanno arrestato un 50enne censurato, B.D., nella cui abitazione i militari hanno rinvenuto un vero e proprio laboratorio della droga.

I militari, dopo aver notato un via vai di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo, senza indugio, hanno eseguito un’accurata perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti: 751 grammi di hashish suddivisi in numerosi “panetti”, 71 grammi di marijuana, 72 grammi di cocaina e 50 grammi di procaina, nonché un bilancino di precisione, strumenti per il taglio della sostanza e materiale utile al confezionamento in singole dosi.

Nel corso dell’attività, è stata rinvenuta e sottoposta a sequestro anche la somma di 3.470 euro in contanti, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. B.D., è stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della competente A.G., tradotto presso la locale Casa Circondariale.