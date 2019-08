Peggio di così, con tutto il rispetto per l’Arma, all’altro automobilista non poteva davvero andare Questo pomeriggio si è verificato un incidente strale in viale Trisorio Liuzzi, andando verso il centro città, nei pressi dello svincolo per i campi sportivi dello “Snupy”.

All’incrocio una Renault Clio bianca si è scontrata con una Gazzella dei Carabinieri; l’impatto, a giudicare dall’esplosione degli airbag, deve essere stato piuttosto violento. Le persone coinvolte non sembra abbiano riportato conseguenze importanti.