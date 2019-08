Ennesimo incidente perle strade di Bari, a quanto pare funestate dai sinistri in questi giorni. Nel tardo pomeriggio di oggi, pochi minuti prima delle 19, una Fiat 600, guidata da un signore anziano, e una 500L, condotta da un ragazzo, si sono scontrate all’angolo tra via Giulio Petroni e via Datto.

Sul posto è stato necessari l’intervento del 118; stando alle informazioni raccolte sul posto, il guidatore della 600 avrebbe sbattuto la testa nell’impatto, riportando un trauma cranico di modesta entità, per lui comunque si reso necessario il trasporto in ospedale. Il ragazzo, invece, se la sarebbe cavata con un grosso spavento.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l’anziano, che procedeva su via Giulio Petroni, per eseguire la svolta su via Datto avrebbe tagliato la strada alla 500L, rendendo l’impatto inevitabile. In ogni caso, ci penseranno le Forze dell’Ordine ad accertare i fatti e attribuire eventuali responsabilità.

1 di 7