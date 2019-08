Beccato da un residente ad urinare sul nuovo Waterfront di San Girolamo. Dopo la cacca a Pane e Pomodoro ora anche la pipì. È proprio vero che ormai l’inciviltà fa da padrona.

L’uomo ha avuto la sua “notorietà” grazie al gruppo Facebook La Voce di San Girolamo dove è stata pubblicata la foto dell’atto incivile. Ma i residenti non lamentano solo gli angoli del quartiere usati come orinatoi, a causa dell’assenza di bagni, ma anche della sporcizia lasciata da chi solitamente si raggruppa sul lungomare per godersi il fresco mangiando un panino. Ovviamente lasciando carte e lattine per strada.