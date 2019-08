Durante la notte dei ladri hanno rubato l’incasso della Libreria Laterza in via Dante. Alcuni malviventi sono riusciti ad entrare all’interno del negozio forzando l’ingresso. Questa mattina la proprietaria ha fatto l’amara scoperta e ha immediatamente chiamato i carabinieri per sporgere denuncia.

Per il momento non è stato ancora quantificato l’incasso rubato. I militari per scoprire l’identità dei ladri probabilmente farà ricorso alle immagini degli impianti di videosorveglianza delle telecamere che ci sono in zona.