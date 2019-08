Ferragosto con sorpresa per alcuni residenti del San Paolo. Tra via Troccoli e via Carlo Massa una decina di macchine sono state ritrovate con i finestrini in frantumi.

I proprietari delle auto hanno sporto denuncia alle Forze dell’Ordine che al momento non escludono possa essere stato messo in atto da alcuni vandali giusto per divertimento. La paura dei residenti è che alcuni ladri possano aver fatto questo per cercare di rubare oggetti lasciati incustoditi all’interno delle macchine.