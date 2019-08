L’incidente di ieri mattina tra Bitonto e Palese ha riproposto, per fortuna senza gravi conseguenze, il problema dei cinghiali. La macchina finita ruote all’aria per evitare l’impatto con l’animale sbucato all’improvviso ha ridestato dal torpore quanti speravano che il problema si fosse risolto in maniera naturale da solo. Così evidentemente non è stato.

A riprova di quanto appena affermato vi proponiamo un video inviato alla nostra redazione, girato appena qualche giorno fa. Teatro dell’avvistamento, tanto per cambiare, il San Paolo, questa volta il nutrito branco si aggirava in via Barisano da Trani.