Una bambina di 13 mesi originaria di Bitonto è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, la diagnosi è Sindrome emolitico-uremica, meglio nota come Seu. La prognosi al momento è riservata, le sue condizioni sono definite gravi.

La bimba non avrebbe funzionalità epatica e renale. I Carabinieri del Nas stanno operando per scoprire l’origine della malattia infettiva, che si manifesta come un’infezione intestinale e si trasmette principalmente per via alimentare o per contatto con animali e ambienti infetti.