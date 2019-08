Passeggeri ammassati nella zona dei controlli, macchine in coda per imbarcarsi sui traghetti e diverse automediche e ambulanze chiamate per soccorre i viaggiatori colti da malore. A detta di alcuni operatori operatori del 118 il Porto di Bari nei momenti di maggiore traffico può essere paragonato a un girone dell’Inferno dantesco.

“Questa mattina alcuni di noi sono stati chiamati per soccorrere alcuni turisti in transito a Bari – spiega uno degli operatori -. Per i colleghi delle due ambulanze e dell’automedica inviate sul posto non è stato affatto semplice operare tra il caos dei passeggeri e le auto in coda che affollano il Porto”.

