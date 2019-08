Il 76enne di Bitritto Gaetano Di Tano è morto, mentre sua moglie di 66 anni è rimasta gravemente ferita nell’incidente avvenuto ieri nella galleria “Fonte da capo” della A14, nel tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord.

La donna è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Pescara, dov’è ricoverata in prognosi riservata. Pare che i due stessero rientrando dalle vacanze in Emilia Romagna a bordo della loro Ford Fiesta.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto sarebbe finita contro le pareti della galleria, finendo per ribaltarsi.