Il 30enne Francesco Armigero è stato ucciso a coltellate intorno alle 20 di ieri sera ad Acquaviva delle Fonti, l’omicidio si è consumato sulle scale del palazzo dove abitava con la nuova compagna, in via Monsignor Laera, 153. Armigero è stato colpito a morte da un fendente al culmine di un litigio, forse con la sua convivente.

Soccorso da un’ambulanza del 118, l’uomo è stato trasportato al Miulli di Acquaviva, ma è deceduto lungo il tragitto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri; la 28enne originaria di Sammichele di Bari, convivente delle vittima, è stata sottoposta a fermo e interrogata per ore.

Armigero non era un volto uovo per le Forze dell’Ordine. Il padre Felice è ritenuto vicino ai clan La Rosa e Parisi; il fratello Michele, stato arrestato per l’omicidio del pregiudicato Giuseppe D’Aprile nel 2001 e diventato collaboratore di giustizia, ha accusato di usura il padre, la madre e l’altro fratello, Leonardo, portandoli a pesanti condanne.

Tornando a ieri sera, però, non tutti i pezzi del puzzle sono al loro posto. Secondo quanto siamo riusciti ad apprendere, infatti, nello stesso stabile di via Monsignor Laer abita anche la ex moglie di Francesco Armigero, con cui i rapporti pare fossero tesi tempo.